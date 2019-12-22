МИД Польши объявил, что российские власти искажают картину исторических событий

Так в Варшаве отреагировали на недавние слова президента Владимира Путина.

Варшава встревожена словами российского президента о том, что Польша способствовала началу Второй мировой войны. Из-за поддержки Мюнхенского соглашения о разделе Чехословакии, которое Великобритания, Франция и Италия заключили с Гитлером в 1938 году. Польша забрала у соседей два района, сказал Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве в четверг. Он отметил, что СССР последним подписал с нацистской Германией пакт о ненападении, В Польшу советские войска вошли, когда её правительство перестало контролировать вооружённые силы и ситуацию в стране». Высказывания президента Путина подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина, заявили в польском МИДе. В ведомстве отметили, что российская сторона ссылается цитата «на пропагандистские послания сталинской эпохи, которые осудил даже советский лидер Никита Хрущёв». Позиция Варшавы состоит в том, что пакт Молотова-Риббентропа и секретный протокол к нему, подписанный в 1939 году между СССР и нацистской Германией привели к нападению двух стран на Польшу и развязыванию Второй мировой войны.

Теме Мюнхенского соглашения президент Путин посвятил больше часа на неформальной встрече глав стран СНГ в Петербурге в пятницу. На нём также звучали обвинения в адрес Варшавы. Путин сказал, что польские власти хотели в столице поставить памятник Гитлеру.