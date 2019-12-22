Американский космический корабль Starliner вернется на Землю после неудачного полета к МКС

Сегодня днем он приземлится в штате Нью-Мексико – слова директора NASA приводит «Интерфакс». В пятницу аппарат не смог подняться до необходимой высоты для стыковки с Международной космической станцией. Основной причиной стало то, что на корабле возникла проблема с системой расчета времени.

Starliner – корабль, разработанный фирмой Boeing – призван стать одним из средств доставки на орбиту американских астронавтов, которые до сегодняшнего дня используют для этих целей российские «Союзы». Над схожим проектом работает и другая компания SpaceX.