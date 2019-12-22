На острове Самоа жертвами кори за последние месяцы стали 80 человек

Еще более 5,5 тысяч заболели. В связи с эпидемией началась массовая вакцинация. Ее прошло почти все население полинезийского государства – 190 тысяч жителей. Об этом говорится в твиттер-аккаунте правительства Самоа. С момента вспышки кори информация о заболевших и умерших публикуется практически ежедневно.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что глобальное возвращение некогда забытой детской болезни с беспрецедентным ростом активности идейных противников вакцинации во всем мире. В прошлом году болезнь унесла жизни 140 тысяч человек.