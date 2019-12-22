Ужесточения паспортного режима на Украине должно предотвратить бегство преступников в Россию

Об этом в твиттере написал министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он прокомментировал нововведение, согласно которому, украинским гражданам с 1 марта для пересечения российской границы потребуется загранпаспорт. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что это позволит в том числе снизить бюрократию, так как цифровая база данных с биометрическими паспортами является более быстрым и эффективным средством.
2019-12-22T10:30:00+03:00
2019-12-22T10:31:45+03:00
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10:30, 22 декабря 2019
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