Ужесточения паспортного режима на Украине должно предотвратить бегство преступников в Россию

Об этом в твиттере написал министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он прокомментировал нововведение, согласно которому, украинским гражданам с 1 марта для пересечения российской границы потребуется загранпаспорт. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что это позволит в том числе снизить бюрократию, так как цифровая база данных с биометрическими паспортами является более быстрым и эффективным средством.