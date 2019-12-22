Британский премьер выразил надежду на улучшение отношений с Россией

В интервью эстонской телерадиовещательной корпорации ERR Борис Джонсон отметил, что многие политики Западной Европы хотели бы иметь с Москвой лучшие торговые отношения, но сейчас в этой сфере существуют большие проблемы. В качестве причины глава правительства назвал в том числе отравление Скрипалей в британском Солсбери. В момент покушения на жизни экс-полковника ГРУ и его дочери Джонсон занимал пост министра иностранных дел и неоднократно обвинял Кремль в причастности к инциденту. Москва все обвинения отрицает.
2019-12-22T10:30:00+03:00
2019-12-22T10:31:28+03:00
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10:30, 22 декабря 2019
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