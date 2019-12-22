Во Франции завершается биатлонный этап кубка Мира

Сегодня в программе – первые в сезоне гонки с общего старта.

Перед масс-стартами в Анси организаторам этапа не позавидуешь. И за теплой погоды трасса представляет из себя жалкое зрелище. К тому же, сегодня синоптики обещают ливневые дожди. И нельзя исключить того, что гонки придется все-таки отменить.

Если же этого не произойдет, то в мужском масс-старте нашу страны будут представлять трое биатлонистов. Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев, который буквально накануне заскочил в первую тридцатку. Что же касается фаворита гонки, то он очевиден. Йоханес Бе выиграл в нынешнем сезоне 4 гонки из шести. И уверенно возглавляет общий зачет Кубка мира.

Что же касается женщин, то масс-старт от России побегут сегодня Светлана Миронова,Екатерина Юрлова-Перхт.

Трансляция биатлонных масс-стартов на МАТЧ ТВ начнется в 14.10. Если, конечно, позволит погода.