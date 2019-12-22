Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе локализован, пострадавших нет

Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратный метров – сообщает МЧС. По предварительным данным, на территории предприятия загорелась легковоспламеняющаяся жидкость. Для тушения пришлось задействовать два десятка единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Угрозы находящимся поблизости населенным пунктам нет.