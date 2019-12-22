Полиция не нашла опасных предметов на рождественском рынке в Берлине

Ранее он был эвакуирован из-за подозрений в попытке организации теракта.

Работа рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплац была прервана после того, как полиция остановила для проверки двух подозрительных мужчин. По данным полиции, они с вызвавшей подозрения спешкой покинули территорию рынка. В результате рынок был эвакуирован, полицейские обыскали всю территорию рождественской ярмарки, но ничего опасного не нашли. Как говорят в ведомстве, оба лица были задержаны, а один из них оказался в розыске. Ряд немецких изданий утверждают, что на одного из задержанных США выписали ордер на арест, считая его потенциально опасным исламистом, а газета Bild писала, что подозреваемые имеют опыт общения со взрывчаткой. Впрочем, официально это не подтверждалось. Из-за инцидента поезда берлинской электрички следовали без остановки на станции возле рождественского рынка. Также были свернуты мероприятия в Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма.

Особое внимание к рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац приковано из-за произошедшего там три года назад теракта. Террорист из Туниса Анис Амри тогда угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка. Погибли 12 человек, 48 были госпитализированы.