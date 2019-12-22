«Северный поток-2», по некоторым данным, столкнулся с еще одной сложностью на финальном этапе строительства

Ранее один из подрядчиков приостановил работы из-за санкций США, завершить ее могло бы другое судно, но с ним возникла проблема.

Российское судно «Фортуна» находится недалеко от места строительства датского участка газопровода «Северный поток — 2». Трубы здесь укладывала базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая накануне сообщила, что приостанавливает работы из-за введения американских санкций. Баржа «Фортуна» могла бы завершить строительство, однако, как пишет агентство S&P Global Platts Analytics, она не оборудована системой, наличие которой требуют датские власти для таких работ в территориальных водах страны. Агентство также отмечает, что оснащение баржи не позволяет ей прокладывать на глубине трубы со скоростью более 1 км в день. Завершить строительство на этом участке за швейцарскую Allseas также могло судно «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому». У него требуемая Копенгагеном система есть. Однако судно находится в порту Находки и добираться ему не менее двух месяцев. Как эти обстоятельства повлияют на ход строительства, пока неизвестно.

Накануне американский президент Дональд Трамп подписал документ, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2». В Вашингтоне его считают угрозой энергетической безопасности Европы.