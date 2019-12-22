WADA не рассматривает версию о причастности бывшего главы Московской лаборатории к махинации с допинг-пробами

Об этом в международной организации рассказали агентству «РИА Новости». Ранее Следственный комитет обвинил Григория Родченкова в дистанционном искажении данных лаборатории. Между тем глава РУСАДА Юрий Ганус неоднократно говорил, что база данных полностью контролировалась Следственным комитетом.

Именно манипуляции с пробами спортсменов стали поводом для жестких санкций в отношении России. Атлетам запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом в течение четырех лет.