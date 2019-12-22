Представители математического сообщества проведут одиночные пикеты в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Акция запланирована с 12 до 17 часов у памятника Грибоедову на Чистых прудах.

У общества Мемориал есть все основания признать Мифтахова политзаключенным, особенно, если учесть, как развивались события его дела, сказал в нашем эфире главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

25-летний аспирант механико-математического факультета МГУ находится в СИЗО с февраля. Сначала его задержали по подозрению в изготовлении бомбы, но не нашли доказательств и отпустили. Затем обвинили в поджоге офиса единороссов в столичном районе Ховрино в январе прошлого года. Неизвестные тогда разбили окно и бросили в штаб файер. Никто не пострадал. Вину Мифтахов не признал. Поручительства за него подписали больше тысячи студентов и преподавателей российских и зарубежных вузов.