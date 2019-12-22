Массовый пикет врачей скорой помощи пройдет сегодня в Новосибирске

Сотрудники неотложки намерены потребовать повышения зарплаты. Мэрия города согласовала акцию, организаторами которой выступил профсоюз медиков.

В час пополудни работники новосибирской скорой помощи соберутся в сквере у театра «Глобус». Запланировано участие сотни человек. Заявку в мэрию подал председатель первичной организации профсоюза «Действие» на городской станции скорой помощи Сергей Комлев. По его словам, врачи устали, чтобы прокормить семью работать на несколько ставок «как кони, гробя свое здоровье и рискуя пациентами». Публичным выступлением врачи хотя обратить внимание на проблему и потребовать устранения нарушений укомплектованности бригад и повышения уровня заработной платы на одну ставку, а также возвращения 100-процентной оплаты ночных часов. Со слов организаторов массового пикета, если все врачи новосибирской скорой напишут заявления о переходе на одну ставку, в городе практически исчезнет одна смена из трех. Из-за низких зарплат и высокой нагрузки на одного медика на новосибирской станции скорой помощи сейчас как никогда ощущается «острый дефицит кадров».

В начале декабря в Новосибирске и целом ряде других городов страны уже прошли акции протеста против «развала» медицины. Перед этим в правительстве фактически признали провал программы оптимизации российского здравоохранения.