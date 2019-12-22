В Уфе горит нефтехимический завод «УфаНефтехим»

Пожар начался в трехэтажном производственном здании, огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Существует угроза распространения на другие производственные здания. Жилых домов вблизи нет. В региональном МЧС утверждают, что никто не пострадал, угрозы для населения нет, эвакуация не проводилась. Пожару присвоен повышенный, третий ранг сложности. С огнем борются 75 человек и более 20 единиц техники. На место направлен пожарный поезд. Пожар уже локализован.