Производственное здание горит в Башкирии

Пострадавших, угрозы населенным пунктам и местным жителям нет. Огонь тушат на площади 1600 кв. м по повышенному рангу, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. В работах участвуют 75 человек и более 20 единиц техники. На место направлен пожарный поезд. В пресс-службе ведомства уточнили, что пожар произошел на предприятии «Опытный завод Нефтехим». Горят легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в 250-литровых бочках, происходит растекание, есть угроза другим емкостям. Идет анализ проб воздуха, превышение ПДК не зафиксировано, утверждают в МЧС.