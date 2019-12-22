В Хорватии сегодня пройдут президентские выборы

К участию в них допущено 11 кандидатов, впрочем, среди реальных претендентов на главный пост в стране — только трое.



Действующая президент Колинда Грабар-Китарович баллотируется на второй срок. Четыре года назад она стала первой в истории Хорватии женщиной, возглавившей государство. Рейтинг ее популярности остается в достаточно высоким, однако не менее весом и поддержка, которую имеет другой кандидат – представитель левой оппозиции Зоран Миланович, который до 2016 года возглавлял правительство и был отправлен в отставку именно Китарович. Он выступает с антикоррупциолнными лозунгами, за последовательный диалог со странами Европы, однако не поддерживает вступления страны в Еврозону. Себя он позиционирует как «политика с характером». В тройке лидеров предпочтений среди жителей Хорватии — Мирослав Шкоро, в прошлом популярный певец, а теперь депутат парламента. Он идет на выборы с консервативной программой и выступает за модернизацию армии, внедрение религиозного образования в школах, кроме того Шкоро является активным противником абортов.



Согласно опросам, в преддверии президентских выборов за каждого лидеров предвыборной гонки могли бы проголосовать около четверти жителей Хорватии.