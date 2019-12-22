В Невинномысске коммунисты проведут митинг против строительства завода по производству нитроцеллюлозы

Как рассказал «Эху Москвы» первый секретарь Ставропольского краевого комитета КПРФ Роман Кандратов, организаторы опасаются провокаций в ходе акции. Как заметил Кондратов, в заявке на митинг указано 500 человек, однако организаторы ожидают, что прийти и высказать свое несогласие со строительством завода захотят более тысячи.