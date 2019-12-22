В российско-украинские договоренности по газу не вошел «долг Януковича» по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов

В российско-украинские договоренности по газу не вошел так называемый «долг Януковича» по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов. Также в документ не вошли претензии Киева по поводу объектов в Крыму. Субъектами этих споров выступают государства, а не компании, поэтому эти вопросы будут решаться отдельно, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Напомним, Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на 3 миллиарда долларов, выделенных Россией режиму бывшего президента Виктора Януковича в декабре 2013 года. В феврале 2016-го Москва подала иск о взыскании долга в Высокий суд Лондона.