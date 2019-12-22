Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в торговой сделке достигнут прорыв. О подготовке к подписанию документа сообщалось ранее. В его рамках Соединенные Штаты соглашаются на снижение тарифов на китайские товары в обмен на значительное увеличение объемов американского экспорта в Китай. Министр финансов Стивен Мнучин говорил на прошлой неделе, что соглашение будет подписано в начале января.