В Хорватии сегодня изберут президента

К участию допущены 11 кандидатов. Социологи выделяют из них трех лидеров: нынешний президент страны Колинда Грабар-Китарович, кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович и популярный певец и музыкант Мирослав Шкоро.

Миланович выступает за последовательный диалог со странами Европы, но при этом против вступления Хорватии в Еврозону. Также он обещает бороться с коррупцией — его предвыборный лозунг «Президент с характером». В своей предвыборной речи Миланович заявил, что Хорватии нужен честный президент: «Лучшей демографической мерой является осознание жителями того факта, что ими руководят ответственные, нормальные и честные люди, что они обладают здоровой и ответственной властью. Потому что, когда у них этого нет, когда они чувствуют себя брошенными, они уходят». По оценкам социологов, Миланович находится на втором месте в рейтинге.