У РФ могут возникнуть проблемы с завершением «Северного потока — 2» в случае решения Allseas не участвовать в проекте

У России могут возникнуть проблемы с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» в случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в проекте. Находящееся поблизости от датского участка российское судно «Фортуна», которое является наиболее вероятной альтернативой, не сможет завершить укладку труб по дну Балтийского моря, так как не соответствует техническим требованиям, выдвигаемым Копенгагеном. С таким утверждением выступило американское агентство S&P Global Platts Analytics. По его данным, еще одним претендентом могло бы стать трубоукладочное судно «Академик Черский», состоящее в эксплуатационном управлении «Газпром флота». Однако, согласно сервису Marinetraffic, оно сейчас находится в порту Находки и, по оценке американского агентства, сможет прибыть к месту проведения работ лишь через два месяца.

Напомню, швейцарская компания Allseas уведомила накануне о приостановке работ на «Северном потоке — 2» на фоне введения американских санкций против строящихся российских газопроводов.