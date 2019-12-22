Этап кубка мира по лыжным гонкам проходит в эти дни в Словении

Сегодня там пройдут командные спринтерские гонки.

Теплая погода создает в этом сезоне проблемы не только баитлонистам, но и лыжникам. В словенской Планице уже неделю стоит плюсовая температура. Но картина не столь безнадежная, как у биатлонистов во Французском Анси.

Командный спринт в нынешнем сезоне лыжник побегут впервые. Дисциплина эта достаточно молодая. И проводится как эстафета с командами, состоящими из двух спортсменов, которые поочередно сменяют друг друга. Гонка начинается с масс-старта. Российские лыжники – в числе главных фаворитов старта. На последней Олимпиаде в Пхеньчхане наши в этом виде стали вторыми. Уступив только представителям Норвегии.

А вот женской команде побороться за награды будет сложно. Лучшие наши мастера спринта, включая Юлию Белорукову, ушли в декрет и сезон пропускают.

Трансляцию командного спринта Первый канал начнет в 13 часов.