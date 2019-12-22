В Румынии сегодня вспоминают события, посвященные 30-летию свержения коммунистического строя

Именно в этот день бессменный лидер страны Николае Чаушеску под давлением участников демонстраций бежал из столицы. Впрочем, в преддверии юбилейной даты не обошлось без скандала.

Институт румынской революции намеревался сегодня провести праздничный концерт в Бухаресте, посвященный 30-летию свержения режима Чаушеску. Пройти он должен был непосредственно рядом с площадью Революции, где происходили антикоммунистические демонстрации и столкновения с применением оружия. Однако против концерта выступили несколько общественных организаций. Среди претензий главная – к Институту румынской революции, который, по мнению правозащитников, не имеет права организовывать мероприятие. Все из-за того, что руководители института – в том числе экс-президент Ион Илиеску – проходят обвиняемыми по делу о боестолкновениях в Бухаресте, случившихся после бегства из столицы Чаушеску. В результате под давлением общественности концерт был отменен. В то же время правозащитники намерены провести марш памяти жертв революции, в ходе которого будут зачитаны имена всех людей, погибших в ходе столкновений в Бухаресте – их более 1100 человек.

Румыния является единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут после массовых демонстраций. Румынский лидер Николае Чаушеску был задержан в день своего бегства из Бухареста и через три дня расстрелян по решению военного трибунала.