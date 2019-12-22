Абакан выбирает сегодня мэра

Это происходит досрочно из-за гибели предыдущего главы города.

Только две парламентские партии выдвинули своих кандидатов. Это Алексей Лемин из «Единой России», и Михаил Молчанов от ЛДПР. Также в бюллетень попали двое предпринимателей, Иван Аксенов и Василий Мельцер. Изначально участия в выборах добивались 13 человек, но большинство из них не смогли сдать все необходимые документы.

В ноябре газета «Коммерсант» писала, что хотя регион и возглавляет коммунист Валентин Коновалов, позиции партии власти в Хакасии всё равно сильные. Опрошенные изданием эксперты отметили, что победить сегодня может именно её представитель Алексей Лемин. В самой партии говорили, что намерены выиграть с большим результатом.

Новый мэр появится в Абакане впервые почти за двадцать пять лет. Предыдущий глава администрации, Николай Булакин, занимал эту должность с 95-ого года. В минувшем октябре он разбился на автомобиле. По данным местной прессы, он потерял управление, потому что за рулем ему стало плохо с сердцем.

Всего в России осталось десять городов, где после реформы местного самоуправления 2014-ого года остались выборы градоначальника.