Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Белый дом в будущем году. Об этом пишет газета «Санди таймс» со ссылкой на источники в премьерской канцелярии. Издание отмечает, что точная дата визита находится на стадии обсуждения. Планируется, что он состоится, когда начнутся торговые переговоры между двумя странами после выхода Великобритании из Евросоюза. Ранее лидеры двух стран неоднократно заявляли о намерении заключить соглашение о свободной торговле после Brexit.