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06:31, 22 декабря 2019

В Хорватии сегодня изберут президента

К участию допущены 11 кандидатов, однако социологи выделяют трех лидеров: нынешний президент страны Колинда Грабар-Китарович, кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович и популярный певец и музыкант Мирослав Шкоро.
Грабар-Китарович ранее заявила, что не намерена реагировать на провокации оппозиции: «Я не хочу, и я не буду спорить и тратить свое время на тех, у кого нет идей и которые только нападают на меня, на Хорватский демократический союз и это государство, которое мы будем продолжать возглавлять».

Действующая президент Колинда Грабар-Китарович баллотируется на второй срок. В 2015 году она стала первой в истории Хорватии женщиной, возглавившей государство.



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