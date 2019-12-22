Детей в детсадах и школах Тольятти кормили мясом павших и больных животных

В ходе проверки изъято более 50 тонн продукции неизвестного происхождения без документов, сообщает «ТЛТгород.ру». Издание утверждает, что в мясе выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других инфекций. Как выяснилось, предприниматели скупали туши в деревнях соседних областей, вымачивали в химикатах и приправах, замораживали и продавали. В итоге в Тольятти, Самаре и Сызрани была выявлена опасная продукция. Возбуждено уголовное дело.