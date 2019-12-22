В столице Хакасии проходят досрочные выборы мэра

Они были назначены после гибели этой осенью в ДТП Николая Булакина, возглавлявшего городскую администрацию 24 года.

Избирком Абакана зарегистрировал четырех кандидатов.

Главных конкурентов претенденту от «Единой России» не зарегистрировали, рассказал «Эху Москвы» политолог Александр Кынев. Вряд ли явка будет высокой, победит, скорее всего, кандидат от «Единой России», полагает Кынев.

В Абакане около 130 тысяч избирателей. С 8 утра по местному времени (4 по Москве) работают 74 избирательных участка. Голосование продлится до 8 вечера (16:00 мск).