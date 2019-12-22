Впервые в Калмыкии пройдет онлайн-митинг

На виртуальной площадке выступят активисты из различных регионов. Об этом «Эху Москвы» рассказал активист элистинского протестного движения Алдар Эремджанов. Эремджанов добавил, что оценивать количество участников митинга организаторы будут по просмотрам трансляции на Ютубе и интернет-сервисе «Zaan Online».