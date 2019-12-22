«Газпром» выплатит «Нафтогазу» почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража

Платеж состоится до 29 декабря. Это подтвердил накануне председатель правления российской газовой монополии Алексей Миллер. Трехсторонний протокол по итогам переговоров России, Украины и ЕС, проходивших на этой неделе в Берлине и Минске, предусматривает транзит российского газа через Украину в объеме 225 миллиардов кубометров в течение пяти лет, а также отказ от новых претензий и отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет решений. При этом, как сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, компания продолжит добиваться в международном арбитраже компенсации за крымские активы.

От сделки по газу выигрывают и Россия и Украина, считает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. Проигрывают только политики, которые хотели превратить Газпром в политический инструмент, добавил Крутихин.