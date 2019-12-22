Не менее восьми человек стали жертвами стихии в Испании и Португалии

Там в последние три дня бушевали два мощных шторма. В среду на страны обрушился шторм «Эльза», на смену ему в субботу пришел шторм «Фабьена». Они сопровождались шквалистыми ветрами и обильными осадками, вызвавшими наводнения. Как сообщают СМИ со ссылками на власти, в подвергшихся ударам стихии районах наблюдаются перебои с электричеством, имеются разрушения.