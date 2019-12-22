В Узбекистане начались парламентские выборы

Избирательные участки открылись по всей стране час назад. К выборам допущены пять официально зарегистрированных политических партий. Они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. Все они были зарегистрированы. В едином списке избирателей — 20,5 миллионов человек. Впервые право голосовать предоставлено более 1900 лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы за преступления, не представляющие общественной опасности.

Предварительные итоги ЦИК планирует обнародовать завтра.