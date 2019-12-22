Россия и Украина стали лидерами по числу репатриантов в Израиль

Всего за последние десять лет в эту страну уехали почти четверть миллиона человек, при этом более половины — 130 тысяч — из стран бывшего СССР. Такие данные представлены в отчете агентства «Сохнут». В пятерке по числу репатриантов также оказались Франция, США и Эфиопия. При этом в нынешнем году в Израиль приехало евреев из разных стран на 18% больше, чем в прошлом.