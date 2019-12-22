Украинский МИД объяснил запрет посещать Россию по внутреннему паспорту «дополнительными гарантиями» для граждан

Пересечение границы исключительно по загранпаспортам с биометрическими данными позволит оказывать быструю и действенную консульскую поддержку, а также «избавит от девяти кругов ада» в случае утери внутреннего паспорта, написал в Twitter министр иностранных дел страны Вадим Пристайко. Кроме того, по его словам, это лишит преступников и должников по алиментам возможности сбежать в соседнее государство. «Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем», — отметил министр. Ранее власти Украины сообщили, что с 1 марта будущего года граждане смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам. В упрощенном режиме пересечения границы украинский МИД усматривает угрозу госбезопасности.
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