В Финляндии жир от рождественского окорока и других мясных праздничных блюд соберут на переработку

Из него делают дизельное топливо. Для этого открыли около 200 точек сбора. Они будут работать в магазинах, на автозаправках и в некоторых пунктах приема мусора до 7 января включительно, сообщает Yle. Такая кампания проводится в Финляндии уже в четвертый раз. Специалисты также предупреждают, что сливать жир в унитаз нельзя, так как это может привести к закупориванию и размножению крыс в канализации.