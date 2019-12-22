Эво Моралес созвал встречу партии «Движение к социализму» для обсуждения выбора кандидата в президенты Боливии

Она пройдет 29 декабря в Буэнос-Айресе. Об этом экс-глава государства, получивший убежище в Аргентине, написал в «Твиттере». В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. По официальным данным, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса победу оппонента не признал. После трех недель протестов Моралес ушел в отставку и покинул странгу, охарактеризовав ситуацию как госереворот.