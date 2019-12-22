США и Китай достигли прорыва в торговых переговорах

Первая часть сделки будет заключена очень скоро, заявил президент Дональд Трамп, выступая перед студентами во Флориде. По его словам, Китай уже купил американскую сельхозпродукцию на миллиарды долларов. Вашингтон и Пекин 13 декабря согласовали первую фазу торговой сделки. Представитель США сообщил, что Трамп согласился на неопределенный срок отложить введение пошлин на импорт китайских товаров. По его словам, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.