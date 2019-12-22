Первый запуск российских спутников связи «Гонец-М» с помощью ракеты-носителя «Союз» с космодрома «Плесецк» перенесен

Первый запуск российских спутников связи «Гонец-М» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» перенесен с середины на конец 2020 года. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, задержка не связана с готовностью космических аппаратов. В «Роскосмосе» не стали комментировать эту информацию. В октябре в компании «Спутниковая система «Гонец» рассказали, что к лету будет завершена адаптация ракеты, после чего на ней запустят первую тройку аппаратов «Гонец-М». До этого спутники выводились на орбиту ракетами «Рокот». Последний старт «Рокота» с тремя «Гонцами-М» намечается на 27 декабря.