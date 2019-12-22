Британскую писательницу Джоан Роулинг обвинили в трансофобии

Как пишет The Guardian, поводом для этого стало ее сообщение в Twitter, в котором писательница встала на защиту бывшей сотрудницы лондонского Центра глобального развития Майи Форстетер, ранее уволенной из-за высказываний о невозможности мужчин становиться женщинами. С критикой Роулинг выступила американская организация в поддержку ЛГБТ-сообществ «Кампания за права человека». Она призвала писательницу извиниться, обвинив ее в «пропаганде вредоносного фундаментализма».