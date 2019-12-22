Полиция Берлина не нашла опасного предмета на рождественской ярмарке

Ранее рынок на Брайтшайдплатц был эвакуирован из-за подозрительного предмета. Также были эвакуированы посетители находящейся на площади Мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Из-за этого проходивший там концерт прервали, писали немецкие СМИ. Было приостановлено и движение поездов в районе вокзала рядом с берлинским зоопарком. СМИ сообщали об аресте двух мужчин, один из которых был связан с террористами и объявлен в розыск в США, однако полиция уточнила, что это была лишь проверка подозреваемых. Bild со ссылкой на полицию пишет, что могла произойти ошибка в сопоставлении имени одного из задержанных.