На Красной площади задержали активиста «бессрочного протеста» Даниила Галицкого за плакат со смайликом

Его отвели в ОВД Китай-город, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на репортера ютуб-канала «Sota. Vision» Федора Худокормова. На Галицкого составили протокол по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия, после чего отпустили. Ему назначили судебное заседание в январе, сообщила защитник Александра Россиус. При этом, в отделение ее не пустили. Галицкому говорили, что защитник не приезжал.