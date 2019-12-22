«Газпром» выплатит «Нафтогазу Украины» почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража

Платеж состоится до 29 декабря. Это подтвердил накануне председатель правления российской газовой монополии Алексей Миллер. Министр энергетики Украины Алексей Оржель сказал, что «Газпром» заплатит компенсацию деньгами. Эта же сумма и сроки называются в трехстороннем протоколе по итогам переговоров России, Украины и ЕС, проходивших на этой неделе в Берлине и Минске. В соглашении также зафиксирован обязательный транзит российского газа через Украину в объеме 225 миллиардов кубометров в течение пяти лет. Договоренность придет на смену 11-летнему транзитному договору, который истекает 1 января.