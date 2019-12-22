Мультфильм «Стражи Арктики» назван худшим фильмом года по версии Hollywood Reporter

Рейтинг опубликован на сайте издания. На втором месте — мюзикл «Кошки», в котором, по мнению кинокритиков, «оцифрованные гибриды» выглядят в некоторых случаях «странно», а в других — «жутко». На третьей строчке расположился фильм киностудии Marvel «Темный Феникс» — очередная картина из серии про Людей Икс.

В список худших вошли две картины с Джоном Траволтой «Домино» и «Бок о бок», а также фильмы «Спокойствие», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Фанат» и «Рэмбо: Последняя кровь», главную роль в котором исполнил Сильвестр Сталлоне.