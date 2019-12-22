Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

Основной период сдачи Единого госэкзамена пройдет с 25 мая по 29 июня. В первый день выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. Через три дня — 28 мая — состоится первый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен по базовой и профильной математике пройдет 1 июня. Затем выпускники сдадут экзамены по истории и физике (4 июня), обществознанию и химии (8 июня), а также биологии (11 июня). Одновременно с последним школьники будут сдавать письменную часть ЕГЭ по иностранному языку, а устная часть этого экзамена состоится 15 и 16 июня.