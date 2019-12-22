В мотеле Лас-Вегаса произошел пожар

Шесть человек погибли, 13 пострадали. Как сообщает CNN, огонь вспыхнул ранним утром. По приезде пожарные увидели трехэтажное здание, окутанное густым дымом и людей, которое «свисали» с окон. Некоторые из них прыгали вниз, в результате чего получали травмы. По предварительной версии, причиной пожара стал несчастный случай. По словам местных жителей, в мотеле не было отопления, поэтому некоторые жильцы могли пользоваться обогревателями.