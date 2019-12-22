Парламент Кубы назначил премьер-министра страны

Им стал действующий министр туризма Мануэль Марреро Крус. Он будет занимать должность главы правительства в течение пяти лет. Его кандидатуру в соответствии с новой Конституцией выдвинул президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. Он также был избран парламентом в октябре.

Принятие нового Основного закона страны, в соответствии с которым были учреждены посты президента и премьер-министра, одобрили свыше 70% избирателей по итогам референдума, который прошел в феврале. Это самый масштабный пересмотр Конституции Кубы за все время ее существования. Ранее должности президента и премьера формально были совмещены. Руководящие посты более 30 лет занимал Фидель Кастро, а в 2008 году его сменил брат Рауль Кастро.