В Польше назвали фальсификацией истории «попытки России» реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа, заключенный между СССР и Германией в 1939 году. «Под предлогом договора о ненападении Германия и Советский Союз очертили свои сферы влияния в секретном протоколе, разделив между собой территории других независимых государств», — говорится на сайте Института национальной памяти. Заявление появилось после того, как президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря объяснил, что советские войска появились в Польше после того, как правительство страны «утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории». По его словам, на тот момент там не с кем было вести переговоры, поскольку руководство страны уже находилось на польско-румынской границе.