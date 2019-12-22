В России с 1 января повысятся минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

Об этом говорится в приказе Минфина, опубликованном на официальном портале правовой информации. Минимальная розничная цена за пол-литра водки увеличится с 215 до 230 рублей, на коньяк — с 388 до 433 рублей, на бренди — с 307 до 315 рублей. Кроме того, впервые за 4 года повысится минимальная закупочная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья.