«Эксмо» расторгло контракт с Алексом Лесли на издание книги о Насте Рыбке и конфликте с Олегом Дерипаской

«Эксмо» расторгло контракт с Александром Кирилловым, известным как Алекс Лесли, на издание книги Go to fish о жизни Насти Рыбки в Таиланде и конфликте с Олегом Дерипаской. Автору вернули права на книгу. Об этом пишет Baza со ссылкой на соответствующий документ. В нем говорится, что стороны не имеют каких-либо претензий друг к другу. По словам Лесли, в «Эксмо» расторжение контракта объяснили тем, что «юристы оценили все риски». В издательстве информацию подтвердили. Источник в «Эксмо» рассказал, что причиной стал низкий коммерческий потенциал Go to fish и плохие продажи предыдущего издания даже несмотря на шумиху. Автор пока не решил, что делать с книгой. Он добавил, что ему уже отказало второе издательство.