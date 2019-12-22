Российский фрегат «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр» вошел в акваторию Средиземного моря

Российский фрегат «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии прохождения корабля через Босфор. Как сообщала ранее пресс-служба Черноморского флота корабль «войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне». В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает примерно десяток боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в регионе.