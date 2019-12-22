Российский фрегат «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр» вошел в акваторию Средиземного моря

Российский фрегат «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии прохождения корабля через Босфор. Как сообщала ранее пресс-служба Черноморского флота корабль «войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне». В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает примерно десяток боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в регионе.
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…
«Вот так просто попасть в — палачи!...» Боятся и поддержать проект (на фоне ударного строительства государства сталинского типа, где «органы не ошибаются», а вокруг «враждебное окружение»), и отклонить его (все-таки, никто не отменял официальные решения властей, осуждающие сталинские репрессии). Надежнее отмолчаться…