Полиция Берлина, вероятно, предотвратила теракт на рождественском рынке

Об этом пишет газета «Вельт» со ссылкой на источники в органах безопасности. По их данным, сотрудники в штатском заметили на столичной площади, где три года назад тунисец Анис Амри устроил атаку с использованием грузовика, двух подозрительных мужчин. Во время проверки выяснилось, что один из них имел подтвержденные контакты с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), в отношении другого в США выдан международный ордер на арест. Речь идет о сирийцах. Они находятся в списке потенциально опасных исламистов и имеют опыт обращения со взрывчаткой. Их задержали. Правоохранительные органы проверяют «подозрительный предмет», который могли оставить мужчины. Источники «Вельт» говорят о том, что речь может идти о самодельном взрывном устройстве.